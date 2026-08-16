قیمت امروز ERIS Arbitrage LUNA

قیمت لحظه‌ ای ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) در حال حاضر برابر با $ 0.128775 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.77% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARBLUNA به USD برابر با $ 0.128775 برای هر ARBLUNA می‌ باشد.

توکن ERIS Arbitrage LUNA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 176,402 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.37M ARBLUNA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARBLUNA در بازه‌ ای بین $ 0.126649 (حداقل) و $ 0.130497 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.606495 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.088229 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARBLUNA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.23% و در هفت روز اخیر به میزان +1.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 222.51 رسیده است.

اطلاعات بازار ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA)

ارزش بازار $ 176.40K$ 176.40K $ 176.40K حجم (24 ساعته) $ 222.51$ 222.51 $ 222.51 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 176.40K$ 176.40K $ 176.40K سرمایه در گردش 1.37M 1.37M 1.37M عرضه کل 1,369,858.669914 1,369,858.669914 1,369,858.669914

ارزش بازار فعلی ERIS Arbitrage LUNA برابر است با $ 176.40K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 222.51. عرضه در گردش ARBLUNA برابر است با 1.37M، و عرضه کل آن 1369858.669914 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 176.40K است.