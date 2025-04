eBlockStockEBSO چیست

Blockben is building a bridge between the traditional financial world and the crypto space.The BlockBen ecosystem technical advantage is lying in its blockchain technology, which is a hybrid next generation blockchain called Natrix. eBSO is the unique platform token of the BlockBen ecosystem. eBSO receives a percentage after every transaction happening in the BlockBen ecosystem which is credited in gold into the eBSO gold pool. eBSO has unlimited growth potential through its continuously growing gold pool.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع eBlockStock (EBSO) وب سایت رسمی