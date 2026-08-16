قیمت امروز Ease Staked NXM

قیمت لحظه‌ ای Ease Staked NXM (STNXM) در حال حاضر برابر با $ 52.69 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STNXM به USD برابر با $ 52.69 برای هر STNXM می‌ باشد.

توکن Ease Staked NXM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6,005,611 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 113.96K STNXM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STNXM در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 62.88 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 39.07 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STNXM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 465.91 رسیده است.

اطلاعات بازار Ease Staked NXM (STNXM)

ارزش بازار $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M حجم (24 ساعته) $ 465.91$ 465.91 $ 465.91 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M سرمایه در گردش 113.96K 113.96K 113.96K عرضه کل 113,960.5540291475 113,960.5540291475 113,960.5540291475

ارزش بازار فعلی Ease Staked NXM برابر است با $ 6.01M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 465.91. عرضه در گردش STNXM برابر است با 113.96K، و عرضه کل آن 113960.5540291475 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.01M است.