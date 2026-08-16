قیمت امروز Dumb Money

قیمت لحظه‌ ای Dumb Money (DUMBMONEY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DUMBMONEY به USD برابر با $ 0 برای هر DUMBMONEY می‌ باشد.

توکن Dumb Money در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 57,052 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B DUMBMONEY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DUMBMONEY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00103802 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DUMBMONEY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -31.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Dumb Money (DUMBMONEY)

ارزش بازار $ 57.05K$ 57.05K $ 57.05K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 57.05K$ 57.05K $ 57.05K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Dumb Money برابر است با $ 57.05K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DUMBMONEY برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 57.05K است.