قیمت امروز Ducky Capital AI

قیمت لحظه‌ ای Ducky Capital AI (DCAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DCAI به USD برابر با $ 0 برای هر DCAI می‌ باشد.

توکن Ducky Capital AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 28,991 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 675.88M DCAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DCAI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03361709 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DCAI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Ducky Capital AI (DCAI)

ارزش بازار $ 28.99K$ 28.99K $ 28.99K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 42.89K$ 42.89K $ 42.89K سرمایه در گردش 675.88M 675.88M 675.88M عرضه کل 999,890,210.681644 999,890,210.681644 999,890,210.681644

ارزش بازار فعلی Ducky Capital AI برابر است با $ 28.99K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DCAI برابر است با 675.88M، و عرضه کل آن 999890210.681644 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 42.89K است.