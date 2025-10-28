Drops Ownership PowerDOP چیست

Drops platform brings NFT staking and NFT loans, so that idle NFT assets can be put to work. By combining NFT fractionalisation, trustless loans and LP tokens, users on Drops platform can extract additional value from their NFTs. It’s possible through the creation of a new NFT product “Margin NFT”. Whitelisted NFT can be turned into a Margin NFT and used within Drops ecosystem. Drops platform brings NFT staking and NFT loans, so that idle NFT assets can be put to work. By combining NFT fractionalisation, trustless loans and LP tokens, users on Drops platform can extract additional value from their NFTs. It’s possible through the creation of a new NFT product “Margin NFT”. Whitelisted NFT can be turned into a Margin NFT and used within Drops ecosystem.

پیش‌ بینی قیمت Drops Ownership Power (USD)

ارزش Drops Ownership Power (DOP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Drops Ownership Power (DOP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Drops Ownership Power را بررسی کنید.

DOP به ارزهای محلی

توکنومیکس Drops Ownership Power (DOP)

درک، توکنومیکس Drops Ownership Power (DOP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DOP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Drops Ownership Power (DOP) امروز Drops Ownership Power (DOP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DOP به واحد USD برابر است با 0.00443341 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DOP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00443341 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DOP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Drops Ownership Power چقدر است؟ ارزش بازار DOP برابر است با $ 59.67K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DOP چقدر است؟ عرضه در گردش DOP برابر است با 13.46M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DOP چقدر بوده است؟ DOP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 4.75 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DOP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DOP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00102064 USD رسید. حجم معاملات DOP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DOP برابر است با -- USD . آیا DOP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DOP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DOP مراجعه کنید.

