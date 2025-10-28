قیمت Drops Ownership Power (DOP)
--
--
-5.70%
-5.70%
قیمت لحظه ای Drops Ownership Power (DOP) برابر است با $0.00443341. در 24 ساعت گذشته، DOP در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DOP برابر با $ 4.75 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00102064 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، DOP در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته -5.70% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Drops Ownership Power برابر است با $ 59.67K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DOP برابر است با 13.46M، و عرضه کل آن 15000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 66.50K است.
امروز، تغییر قیمت Drops Ownership Power به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Drops Ownership Power به USD به میزان $ -0.0010418704 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Drops Ownership Power به USD به میزان $ -0.0017784234 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Drops Ownership Power به USD به میزان $ -0.006865174268252154 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|--
|30 روز
|$ -0.0010418704
|-23.50%
|60 روز
|$ -0.0017784234
|-40.11%
|90 روز
|$ -0.006865174268252154
|-60.76%
Drops platform brings NFT staking and NFT loans, so that idle NFT assets can be put to work. By combining NFT fractionalisation, trustless loans and LP tokens, users on Drops platform can extract additional value from their NFTs. It’s possible through the creation of a new NFT product “Margin NFT”. Whitelisted NFT can be turned into a Margin NFT and used within Drops ecosystem.
