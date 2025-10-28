قیمت لحظه‌ ای Drop Staked INIT امروز برابر است با 0.243043 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DEINIT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DEINIT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Drop Staked INIT امروز برابر است با 0.243043 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DEINIT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DEINIT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Drop Staked INIT (DEINIT)

قیمت لحظه‌ ای 1 DEINIT به USD:

$0.243043
-6.40%1D
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:00:07 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Drop Staked INIT (DEINIT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.243043
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.262238
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.243043
$ 0.262238
$ 0.788788
$ 0.236258
0.00%

-6.43%

-8.99%

-8.99%

قیمت لحظه‌ ای Drop Staked INIT (DEINIT) برابر است با $0.243043. در 24 ساعت گذشته، DEINIT در بازه قیمتی حداقل $ 0.243043 تا حداکثر $ 0.262238 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DEINIT برابر با $ 0.788788 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.236258 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DEINIT در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته -6.43% و در 7 روز گذشته -8.99% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Drop Staked INIT (DEINIT)

$ 15.29K
--
$ 15.29K
62.91K
62,913.61595
ارزش بازار فعلی Drop Staked INIT برابر است با $ 15.29K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DEINIT برابر است با 62.91K، و عرضه کل آن 62913.61595 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.29K است.

تاریخچه قیمت Drop Staked INIT (DEINIT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Drop Staked INIT به USD به میزان $ -0.0167072212626094 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Drop Staked INIT به USD به میزان $ -0.1175459241 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Drop Staked INIT به USD به میزان $ -0.1367340231 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Drop Staked INIT به USD به میزان $ -0.3807560531489515 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0167072212626094-6.43%
30 روز$ -0.1175459241-48.36%
60 روز$ -0.1367340231-56.25%
90 روز$ -0.3807560531489515-61.03%

Drop Staked INITDEINIT چیست

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron.

Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Drop Staked INIT (DEINIT)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Drop Staked INIT (USD)

ارزش Drop Staked INIT (DEINIT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Drop Staked INIT (DEINIT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Drop Staked INIT را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Drop Staked INIT را بررسی کنید!

DEINIT به ارزهای محلی

توکنومیکس Drop Staked INIT (DEINIT)

درک، توکنومیکس Drop Staked INIT (DEINIT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DEINIT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Drop Staked INIT (DEINIT)

امروز Drop Staked INIT (DEINIT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DEINIT به واحد USD برابر است با 0.243043 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DEINIT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DEINIT نسبت به USD برابر است با $ 0.243043. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Drop Staked INIT چقدر است؟
ارزش بازار DEINIT برابر است با $ 15.29K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DEINIT چقدر است؟
عرضه در گردش DEINIT برابر است با 62.91K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DEINIT چقدر بوده است؟
DEINIT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.788788 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DEINIT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DEINIT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.236258 USD رسید.
حجم معاملات DEINIT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DEINIT برابر است با -- USD.
آیا DEINIT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DEINIT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DEINIT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:00:07 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

