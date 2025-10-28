DRIVEGTDGT چیست

DriveGT ($DGT) is the utility token of DriveGT, the first and only Global Social Automotive Network. Users can add the cars they currently own or have owned in the past, connect with fellow enthusiasts worldwide, and explore a wide range of community-driven features. Automotive businesses can create dedicated pages to showcase their products and services, while dealers can list their cars for sale directly inside the platform. This creates the largest automotive ecosystem, uniting enthusiasts, businesses, and dealers in one place. DriveGT introduces innovative AI-powered technology to enhance the experience and provide tailored tools for car lovers. $DGT fuels this ecosystem, unlocking access to premium features, business integrations, and the future of car community engagement.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DRIVEGT (DGT) امروز DRIVEGT (DGT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DGT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DGT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DGT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DRIVEGT چقدر است؟ ارزش بازار DGT برابر است با $ 4.92K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DGT چقدر است؟ عرضه در گردش DGT برابر است با 1000.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DGT چقدر بوده است؟ DGT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DGT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DGT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DGT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DGT برابر است با -- USD . آیا DGT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DGT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DGT مراجعه کنید.

