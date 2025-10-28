DRINKDRINK چیست

What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network. By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods. Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours. Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include: 721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog. Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership. Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token's scarcity and value.

پیش‌ بینی قیمت DRINK (USD)

ارزش DRINK (DRINK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DRINK (DRINK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DRINK را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DRINK را بررسی کنید!

DRINK به ارزهای محلی

توکنومیکس DRINK (DRINK)

درک، توکنومیکس DRINK (DRINK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DRINK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DRINK (DRINK) امروز DRINK (DRINK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DRINK به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DRINK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DRINK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DRINK چقدر است؟ ارزش بازار DRINK برابر است با $ 5.14K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DRINK چقدر است؟ عرضه در گردش DRINK برابر است با 190.08M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DRINK چقدر بوده است؟ DRINK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02555875 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DRINK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DRINK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DRINK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DRINK برابر است با -- USD . آیا DRINK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DRINK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DRINK مراجعه کنید.

