قیمت امروز Draggable Aktionariat AG

قیمت لحظه‌ ای Draggable Aktionariat AG (DAKS) در حال حاضر برابر با $ 6.19 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DAKS به USD برابر با $ 6.19 برای هر DAKS می‌ باشد.

توکن Draggable Aktionariat AG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,952,106 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 800.00K DAKS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DAKS در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 9.32 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 6.19 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DAKS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.11K رسیده است.

اطلاعات بازار Draggable Aktionariat AG (DAKS)

ارزش بازار $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M حجم (24 ساعته) $ 1.11K$ 1.11K $ 1.11K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M سرمایه در گردش 800.00K 800.00K 800.00K عرضه کل 800,000.0 800,000.0 800,000.0

ارزش بازار فعلی Draggable Aktionariat AG برابر است با $ 4.95M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.11K. عرضه در گردش DAKS برابر است با 800.00K، و عرضه کل آن 800000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.95M است.