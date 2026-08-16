قیمت امروز DORA AI by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای DORA AI by Virtuals (DORA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.46% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DORA به USD برابر با $ 0 برای هر DORA می‌ باشد.

توکن DORA AI by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 72,824 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 854.42M DORA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DORA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02329158 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DORA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.54% و در هفت روز اخیر به میزان -2.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار DORA AI by Virtuals (DORA)

ارزش بازار $ 72.82K$ 72.82K $ 72.82K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 72.82K$ 72.82K $ 72.82K سرمایه در گردش 854.42M 854.42M 854.42M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی DORA AI by Virtuals برابر است با $ 72.82K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DORA برابر است با 854.42M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 72.82K است.