قیمت امروز DOGITA

قیمت لحظه‌ ای DOGITA (DOGA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.39% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DOGA به USD برابر با $ 0 برای هر DOGA می‌ باشد.

توکن DOGITA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 31,114 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B DOGA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DOGA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DOGA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان +1.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار DOGITA (DOGA)

ارزش بازار $ 31.11K$ 31.11K $ 31.11K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 31.11K$ 31.11K $ 31.11K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی DOGITA برابر است با $ 31.11K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DOGA برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31.11K است.