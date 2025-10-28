Doge Head CoinDHC چیست

Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth. Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Doge Head Coin (USD)

ارزش Doge Head Coin (DHC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Doge Head Coin (DHC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Doge Head Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Doge Head Coin را بررسی کنید!

DHC به ارزهای محلی

توکنومیکس Doge Head Coin (DHC)

درک، توکنومیکس Doge Head Coin (DHC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DHC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Doge Head Coin (DHC) امروز Doge Head Coin (DHC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DHC به واحد USD برابر است با 0.210871 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DHC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.210871 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DHC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Doge Head Coin چقدر است؟ ارزش بازار DHC برابر است با $ 2.12M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DHC چقدر است؟ عرضه در گردش DHC برابر است با 10.02M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DHC چقدر بوده است؟ DHC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.270405 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DHC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DHC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.03381452 USD رسید. حجم معاملات DHC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DHC برابر است با -- USD . آیا DHC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DHC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DHC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Doge Head Coin (DHC)