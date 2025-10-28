قیمت لحظه‌ ای Doge Head Coin امروز برابر است با 0.210871 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DHC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DHC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Doge Head Coin امروز برابر است با 0.210871 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DHC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DHC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Doge Head Coin

قیمت Doge Head Coin (DHC)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 DHC به USD:

$0.21194
$0.21194
+9.90%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Doge Head Coin (DHC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:39:33 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Doge Head Coin (DHC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.187403
$ 0.187403
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.21194
$ 0.21194
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.187403
$ 0.187403

$ 0.21194
$ 0.21194

$ 0.270405
$ 0.270405

$ 0.03381452
$ 0.03381452

+0.15%

+10.01%

+1.88%

+1.88%

قیمت لحظه‌ ای Doge Head Coin (DHC) برابر است با $0.210871. در 24 ساعت گذشته، DHC در بازه قیمتی حداقل $ 0.187403 تا حداکثر $ 0.21194 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DHC برابر با $ 0.270405 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.03381452 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DHC در یک ساعت گذشته +0.15%، در 24 ساعت گذشته +10.01% و در 7 روز گذشته +1.88% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Doge Head Coin (DHC)

$ 2.12M
$ 2.12M

--
--

$ 2.12M
$ 2.12M

10.02M
10.02M

10,023,219.11050142
10,023,219.11050142

ارزش بازار فعلی Doge Head Coin برابر است با $ 2.12M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DHC برابر است با 10.02M، و عرضه کل آن 10023219.11050142 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.12M است.

تاریخچه قیمت Doge Head Coin (DHC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Doge Head Coin به USD به میزان $ +0.01918328 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Doge Head Coin به USD به میزان $ +0.0586240991 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Doge Head Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Doge Head Coin به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.01918328+10.01%
30 روز$ +0.0586240991+27.80%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Doge Head CoinDHC چیست

Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Doge Head Coin (USD)

ارزش Doge Head Coin (DHC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Doge Head Coin (DHC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Doge Head Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Doge Head Coin را بررسی کنید!

DHC به ارزهای محلی

توکنومیکس Doge Head Coin (DHC)

درک، توکنومیکس Doge Head Coin (DHC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DHC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Doge Head Coin (DHC)

امروز Doge Head Coin (DHC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DHC به واحد USD برابر است با 0.210871 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DHC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DHC نسبت به USD برابر است با $ 0.210871. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Doge Head Coin چقدر است؟
ارزش بازار DHC برابر است با $ 2.12M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DHC چقدر است؟
عرضه در گردش DHC برابر است با 10.02M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DHC چقدر بوده است؟
DHC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.270405 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DHC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DHC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.03381452 USD رسید.
حجم معاملات DHC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DHC برابر است با -- USD.
آیا DHC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DHC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DHC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:39:33 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Doge Head Coin (DHC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,908.29

$4,099.07

$0.05480

$201.21

$4.1552

