قیمت امروز Doge Eat Doge

قیمت لحظه‌ ای Doge Eat Doge (OMNOM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OMNOM به USD برابر با $ 0 برای هر OMNOM می‌ باشد.

توکن Doge Eat Doge در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 55,403 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 311.00T OMNOM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OMNOM در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OMNOM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Doge Eat Doge (OMNOM)

ارزش بازار $ 55.40K$ 55.40K $ 55.40K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 178.14K$ 178.14K $ 178.14K سرمایه در گردش 311.00T 311.00T 311.00T عرضه کل 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

ارزش بازار فعلی Doge Eat Doge برابر است با $ 55.40K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OMNOM برابر است با 311.00T، و عرضه کل آن 1.0e+15 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 178.14K است.