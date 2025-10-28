قیمت لحظه‌ ای Doge Baby امروز برابر است با 0.04658127 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DOGE BABY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DOGE BABY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Doge Baby امروز برابر است با 0.04658127 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DOGE BABY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DOGE BABY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره DOGE BABY

اطلاعات قیمت DOGE BABY

وب‌سایت رسمی DOGE BABY

توکنومیکس DOGE BABY

پیش‌بینی قیمت DOGE BABY

لوگو Doge Baby

قیمت Doge Baby (DOGE BABY)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 DOGE BABY به USD:

$0.04658127
-5.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Doge Baby (DOGE BABY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:39:26 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Doge Baby (DOGE BABY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.04656277
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.051713
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.04656277
$ 0.051713
$ 25.64
$ 0.04427141
-0.17%

-5.47%

-55.12%

-55.12%

قیمت لحظه‌ ای Doge Baby (DOGE BABY) برابر است با $0.04658127. در 24 ساعت گذشته، DOGE BABY در بازه قیمتی حداقل $ 0.04656277 تا حداکثر $ 0.051713 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DOGE BABY برابر با $ 25.64 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.04427141 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DOGE BABY در یک ساعت گذشته -0.17%، در 24 ساعت گذشته -5.47% و در 7 روز گذشته -55.12% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Doge Baby (DOGE BABY)

$ 13.97K
--
$ 13.97K
300.00K
300,000.0
ارزش بازار فعلی Doge Baby برابر است با $ 13.97K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DOGE BABY برابر است با 300.00K، و عرضه کل آن 300000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.97K است.

تاریخچه قیمت Doge Baby (DOGE BABY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Doge Baby به USD به میزان $ -0.00269725265409596 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Doge Baby به USD به میزان $ -0.0456264611 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Doge Baby به USD به میزان $ -0.0464951179 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Doge Baby به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00269725265409596-5.47%
30 روز$ -0.0456264611-97.95%
60 روز$ -0.0464951179-99.81%
90 روز$ 0--

Doge BabyDOGE BABY چیست

The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Doge Baby (DOGE BABY)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Doge Baby (USD)

ارزش Doge Baby (DOGE BABY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Doge Baby (DOGE BABY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Doge Baby را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Doge Baby را بررسی کنید!

DOGE BABY به ارزهای محلی

توکنومیکس Doge Baby (DOGE BABY)

درک، توکنومیکس Doge Baby (DOGE BABY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DOGE BABY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Doge Baby (DOGE BABY)

امروز Doge Baby (DOGE BABY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DOGE BABY به واحد USD برابر است با 0.04658127 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DOGE BABY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DOGE BABY نسبت به USD برابر است با $ 0.04658127. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Doge Baby چقدر است؟
ارزش بازار DOGE BABY برابر است با $ 13.97K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DOGE BABY چقدر است؟
عرضه در گردش DOGE BABY برابر است با 300.00K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DOGE BABY چقدر بوده است؟
DOGE BABY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 25.64 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DOGE BABY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DOGE BABY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.04427141 USD رسید.
حجم معاملات DOGE BABY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DOGE BABY برابر است با -- USD.
آیا DOGE BABY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DOGE BABY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DOGE BABY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:39:26 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Doge Baby (DOGE BABY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

