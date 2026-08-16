قیمت امروز Dog In Sock

قیمت لحظه‌ ای Dog In Sock (PUP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PUP به USD برابر با $ 0 برای هر PUP می‌ باشد.

توکن Dog In Sock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 58,993 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M PUP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PUP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PUP طی یک ساعت گذشته به میزان -1.90% و در هفت روز اخیر به میزان -8.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Dog In Sock (PUP)

ارزش بازار $ 58.99K$ 58.99K $ 58.99K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 58.99K$ 58.99K $ 58.99K سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,987,463.538239 999,987,463.538239 999,987,463.538239

ارزش بازار فعلی Dog In Sock برابر است با $ 58.99K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PUP برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999987463.538239 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 58.99K است.