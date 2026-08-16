قیمت امروز Dog In Hood

قیمت لحظه‌ ای Dog In Hood (DIH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.58% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DIH به USD برابر با $ 0 برای هر DIH می‌ باشد.

توکن Dog In Hood در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 201,161 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B DIH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DIH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00984436 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DIH طی یک ساعت گذشته به میزان -5.27% و در هفت روز اخیر به میزان -0.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.07K رسیده است.

اطلاعات بازار Dog In Hood (DIH)

ارزش بازار $ 201.16K$ 201.16K $ 201.16K حجم (24 ساعته) $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 201.16K$ 201.16K $ 201.16K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Dog In Hood برابر است با $ 201.16K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.07K. عرضه در گردش DIH برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 201.16K است.