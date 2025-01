DJENNCOIN چیست

DJENN coin is a Blast native fancoin. Fairly launched with Tornado Launcher. Made in honor of our Queen of Blast Alpha JENNDEFER. It has no intrinsic value. Available on Tornado Launcher and Thruster. A fully experienced team is taking over the Blast Network. the DJENN coin team is ready to show what good connections mean when it comes to business. DJENN coin have a strong meme culture our Community loves and lives for memes, and we firmly believe that the only way to truly make cryptocurrencies . Even though it’s a meme, it makes comments about mainstream and ensure community adoption is to harness the power of memes .

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع DJENN (COIN) وب سایت رسمی