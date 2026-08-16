قیمت امروز Director Lucien

قیمت لحظه‌ ای Director Lucien (LUCIEN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LUCIEN به USD برابر با $ 0 برای هر LUCIEN می‌ باشد.

توکن Director Lucien در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 83,237 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 500.00M LUCIEN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LUCIEN در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00350859 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LUCIEN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.55 رسیده است.

اطلاعات بازار Director Lucien (LUCIEN)

ارزش بازار $ 83.24K$ 83.24K $ 83.24K حجم (24 ساعته) $ 7.55$ 7.55 $ 7.55 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 166.47K$ 166.47K $ 166.47K سرمایه در گردش 500.00M 500.00M 500.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Director Lucien برابر است با $ 83.24K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.55. عرضه در گردش LUCIEN برابر است با 500.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 166.47K است.