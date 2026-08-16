قیمت امروز Diarrheacoin

قیمت لحظه‌ ای Diarrheacoin (DIARRHEA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 23.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DIARRHEA به USD برابر با $ 0 برای هر DIARRHEA می‌ باشد.

توکن Diarrheacoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,989.81 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.11M DIARRHEA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DIARRHEA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DIARRHEA طی یک ساعت گذشته به میزان -20.31% و در هفت روز اخیر به میزان -59.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Diarrheacoin (DIARRHEA)

ارزش بازار $ 12.99K$ 12.99K $ 12.99K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.99K$ 12.99K $ 12.99K سرمایه در گردش 999.11M 999.11M 999.11M عرضه کل 999,113,577.932897 999,113,577.932897 999,113,577.932897

ارزش بازار فعلی Diarrheacoin برابر است با $ 12.99K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DIARRHEA برابر است با 999.11M، و عرضه کل آن 999113577.932897 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.99K است.