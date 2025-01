DFS Mafia V2DFSM چیست

We are a deflationary token on the bsc network who recently launched a full scale fantasy sports platform with crypto integration. Our focus is merging the worlds of fantasy sports and crypto while bringing a unique and innovative experience to the space. Planned utilities also include our NFT marketplace, metaverse implementations, staking, and more.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع DFS Mafia V2 (DFSM) وب سایت رسمی