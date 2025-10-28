قیمت لحظه‌ ای Deputy Dawgs امروز برابر است با 0.00000498 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DDAWGS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DDAWGS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Deputy Dawgs امروز برابر است با 0.00000498 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DDAWGS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DDAWGS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Deputy Dawgs (DDAWGS)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 DDAWGS به USD:

--
----
-2.00%1D
نمودار قیمت لحظه ای Deputy Dawgs (DDAWGS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:38:36 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Deputy Dawgs (DDAWGS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00000496
$ 0.00000496
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00000514
$ 0.00000514
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00000496
$ 0.00000496

$ 0.00000514
$ 0.00000514

$ 0.00000667
$ 0.00000667

$ 0.00000469
$ 0.00000469

+0.14%

-2.04%

+2.38%

+2.38%

قیمت لحظه‌ ای Deputy Dawgs (DDAWGS) برابر است با $0.00000498. در 24 ساعت گذشته، DDAWGS در بازه قیمتی حداقل $ 0.00000496 تا حداکثر $ 0.00000514 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DDAWGS برابر با $ 0.00000667 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00000469 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DDAWGS در یک ساعت گذشته +0.14%، در 24 ساعت گذشته -2.04% و در 7 روز گذشته +2.38% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Deputy Dawgs (DDAWGS)

$ 1.56M
$ 1.56M

--
----

$ 1.56M
$ 1.56M

313.00B
313.00B

313,000,000,000.0
313,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Deputy Dawgs برابر است با $ 1.56M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DDAWGS برابر است با 313.00B، و عرضه کل آن 313000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.56M است.

تاریخچه قیمت Deputy Dawgs (DDAWGS) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Deputy Dawgs به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Deputy Dawgs به USD به میزان $ -0.0000003887 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Deputy Dawgs به USD به میزان $ -0.0000008267 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Deputy Dawgs به USD به میزان $ -0.000000287387565024287 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-2.04%
30 روز$ -0.0000003887-7.80%
60 روز$ -0.0000008267-16.60%
90 روز$ -0.000000287387565024287-5.45%

Deputy DawgsDDAWGS چیست

Deputy Dawgs ($DDawgs) emerges as a vanguard in the Web3 gaming sphere, operating on the Ethereum network (ERC20) and pushing the boundaries of NFT gaming, AI integration, and enhanced security. This platform is a nexus where gaming enthusiasts, collectors, and tech-savvy individuals unite, exploring an ecosystem that blends the thrill of gaming with the innovation of blockchain technology. Our mission is to create an interactive, immersive gaming universe, bolstered by our native $DDawgs tokens and a variety of exclusive, evolving NFTs.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Deputy Dawgs (USD)

ارزش Deputy Dawgs (DDAWGS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Deputy Dawgs (DDAWGS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Deputy Dawgs را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Deputy Dawgs را بررسی کنید!

DDAWGS به ارزهای محلی

توکنومیکس Deputy Dawgs (DDAWGS)

درک، توکنومیکس Deputy Dawgs (DDAWGS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DDAWGS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Deputy Dawgs (DDAWGS)

امروز Deputy Dawgs (DDAWGS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DDAWGS به واحد USD برابر است با 0.00000498 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DDAWGS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DDAWGS نسبت به USD برابر است با $ 0.00000498. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Deputy Dawgs چقدر است؟
ارزش بازار DDAWGS برابر است با $ 1.56M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DDAWGS چقدر است؟
عرضه در گردش DDAWGS برابر است با 313.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DDAWGS چقدر بوده است؟
DDAWGS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00000667 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DDAWGS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DDAWGS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000469 USD رسید.
حجم معاملات DDAWGS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DDAWGS برابر است با -- USD.
آیا DDAWGS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DDAWGS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DDAWGS مراجعه کنید.
