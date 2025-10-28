قیمت لحظه‌ ای Depot App امروز برابر است با 0.00015384 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DEPOT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DEPOT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Depot App امروز برابر است با 0.00015384 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DEPOT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DEPOT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت لحظه‌ ای Depot App (DEPOT) برابر است با $0.00015384. در 24 ساعت گذشته، DEPOT در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DEPOT برابر با $ 0.01573771 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00013806 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DEPOT در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته -0.03% تغییر داشته است.

اطلاعات بازار Depot App (DEPOT)

$ 12.31K
$ 12.31K$ 12.31K

--
----

$ 15.38K
$ 15.38K$ 15.38K

80.00M
80.00M 80.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Depot App برابر است با $ 12.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DEPOT برابر است با 80.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.38K است.

Depot AppDEPOT چیست

Depot is an ecosystem app that solves crypto’s three biggest problems: it’s too complex, too risky, and it lacks fresh liquidity.

We’re building an all-in-one platform designed for everyday people — not just crypto pros. Depot makes it easy to minimize risks and maximize returns with just a few clicks, no matter your level of experience. A massive market, and almost no real competition.

It features a cutting-edge Tourist App, Trader’s Suite, Deboard, Auto Leverage, Drag & Drop Toolkit, Incubator, Ghosty the Assistant, Fiat On/Off Ramp, Detective, Tax Agent, Autotrader, Yield Generator, and more.

Radically simple. Brilliantly interconnected. Accessible to any mindset, intelligence, or investment size.

Welcome to Depot.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

توکنومیکس Depot App (DEPOT)

درک، توکنومیکس Depot App (DEPOT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DEPOT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Depot App (DEPOT)

امروز Depot App (DEPOT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DEPOT به واحد USD برابر است با 0.00015384 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DEPOT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DEPOT نسبت به USD برابر است با $ 0.00015384. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Depot App چقدر است؟
ارزش بازار DEPOT برابر است با $ 12.31K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DEPOT چقدر است؟
عرضه در گردش DEPOT برابر است با 80.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DEPOT چقدر بوده است؟
DEPOT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01573771 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DEPOT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DEPOT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00013806 USD رسید.
حجم معاملات DEPOT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DEPOT برابر است با -- USD.
آیا DEPOT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DEPOT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DEPOT مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

