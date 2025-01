قیمت لحظه ای Delta Financial (DELTA) امروز معادل 0.880269 USD است. ارزش بازار فعلی آن $ 0.00 USD است. قیمت DELTA به USD به صورت لحظه ای به روز می شود. عملکرد اصلی Delta Financial در بازار: - حجم معاملات 24 ساعته معادل $ 666.20 USD می باشد- تغییر قیمت Delta Financial در طول روز +0.24% می باشد- دارای عرضه در گردش 0.00 USD می باشد

عملکرد قیمت Delta Financial (DELTA) در USD

امروز، تغییر قیمت Delta Financial به USD به میزان $ +0.00206738 بود.

در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Delta Financial به USD به میزان $ +0.0087680954 بود.

در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Delta Financial به USD به میزان $ -0.0718849672 بود.

در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Delta Financial به USD به میزان $ +0.1263695551690709 بود.

دوره تغییر قیمت (USD) تغییر قیمت (%) امروز $ +0.00206738 +0.24% 30 روز $ +0.0087680954 +1.00% 60 روز $ -0.0718849672 -8.16% 90 روز $ +0.1263695551690709 +16.76%

تجزیه و تحلیل قیمت Delta Financial (DELTA)

آخرین تجزیه و تحلیل قیمت Delta Financial را کشف کنید: پایین‌ ترین و بالاترین قیمت 24 ساعته، اوج قیمت و تغییرات روزانه:

کمترین قیمت 24 ساعته $ 0.873734$ 0.873734 $ 0.873734 بیشترین قیمت 24 ساعته $ 0.894314$ 0.894314 $ 0.894314 اوج قیمت $ 21.85$ 21.85 $ 21.85 تغییر قیمت (1 ساعته) -- تغییر قیمت (1D) +0.24% تغییر قیمت (7 روز) +2.80%

اطلاعات بازار Delta Financial (DELTA)

به آمارهای بازار بپردازید: ارزش بازار، حجم 24 ساعته و عرضه: