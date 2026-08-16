قیمت امروز Delphic Arena

قیمت لحظه‌ ای Delphic Arena (DELPHIC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 32.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DELPHIC به USD برابر با $ 0 برای هر DELPHIC می‌ باشد.

توکن Delphic Arena در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,991.35 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B DELPHIC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DELPHIC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DELPHIC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -63.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Delphic Arena (DELPHIC)

ارزش بازار $ 7.99K$ 7.99K $ 7.99K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.99K$ 7.99K $ 7.99K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Delphic Arena برابر است با $ 7.99K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DELPHIC برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.99K است.