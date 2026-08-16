قیمت امروز Dejitaru Tsuka

قیمت لحظه‌ ای Dejitaru Tsuka (TSUKA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.52% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TSUKA به USD برابر با $ 0 برای هر TSUKA می‌ باشد.

توکن Dejitaru Tsuka در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 863,150 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B TSUKA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TSUKA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.15717 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TSUKA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.63K رسیده است.

اطلاعات بازار Dejitaru Tsuka (TSUKA)

ارزش بازار $ 863.15K$ 863.15K $ 863.15K حجم (24 ساعته) $ 1.63K$ 1.63K $ 1.63K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 863.15K$ 863.15K $ 863.15K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Dejitaru Tsuka برابر است با $ 863.15K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.63K. عرضه در گردش TSUKA برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 863.15K است.