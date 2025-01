DeHorizonDEVT چیست

DeHorizon is a metaverse game ecosystem, where players can co-create, socialize, entertain and even earn with peer avatars. The long vision of DeHorizon is to build an autonomous and co-created metaverse carnival, open to all metaverse inhabitants across different chains.

منبع DeHorizon (DEVT) وب سایت رسمی