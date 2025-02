DefispotSPOT چیست

Defispot enables the transfer of assets across more than 60 blockchains via a unified interface, utilizing Defispot's API. It offers intelligent routing through decentralized exchanges (DEXs), DEX aggregators, bridge services, and cross-chain protocols, facilitating cross-chain swaps, enhanced interoperability, and message transmission.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Defispot (SPOT) وب سایت رسمی