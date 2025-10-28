DeFiGeek Community JapanTXJP چیست

DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.

منبع DeFiGeek Community Japan (TXJP) وب سایت رسمی

TXJP به ارزهای محلی

توکنومیکس DeFiGeek Community Japan (TXJP)

درک، توکنومیکس DeFiGeek Community Japan (TXJP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TXJP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DeFiGeek Community Japan (TXJP) امروز DeFiGeek Community Japan (TXJP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TXJP به واحد USD برابر است با 23.44 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TXJP نسبت به USD چقدر است؟ $ 23.44 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TXJP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DeFiGeek Community Japan چقدر است؟ ارزش بازار TXJP برابر است با $ 4.92M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TXJP چقدر است؟ عرضه در گردش TXJP برابر است با 210.00K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TXJP چقدر بوده است؟ TXJP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 33.01 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TXJP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TXJP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 20.1 USD رسید. حجم معاملات TXJP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TXJP برابر است با -- USD . آیا TXJP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TXJP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TXJP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به DeFiGeek Community Japan (TXJP)