قیمت لحظه‌ ای DeFiGeek Community Japan امروز برابر است با 23.44 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TXJP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TXJP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو DeFiGeek Community Japan

قیمت DeFiGeek Community Japan (TXJP)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 TXJP به USD:

$23.44
$23.44$23.44
-0.60%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای DeFiGeek Community Japan (TXJP)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:58:43 (UTC+8)

اطلاعات قیمت DeFiGeek Community Japan (TXJP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 23.35
$ 23.35$ 23.35
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 23.8
$ 23.8$ 23.8
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 23.35
$ 23.35$ 23.35

$ 23.8
$ 23.8$ 23.8

$ 33.01
$ 33.01$ 33.01

$ 20.1
$ 20.1$ 20.1

--

-0.60%

+3.97%

+3.97%

قیمت لحظه‌ ای DeFiGeek Community Japan (TXJP) برابر است با $23.44. در 24 ساعت گذشته، TXJP در بازه قیمتی حداقل $ 23.35 تا حداکثر $ 23.8 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TXJP برابر با $ 33.01 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 20.1 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TXJP در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.60% و در 7 روز گذشته +3.97% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار DeFiGeek Community Japan (TXJP)

$ 4.92M
$ 4.92M$ 4.92M

--
----

$ 4.92M
$ 4.92M$ 4.92M

210.00K
210.00K 210.00K

210,000.0
210,000.0 210,000.0

ارزش بازار فعلی DeFiGeek Community Japan برابر است با $ 4.92M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TXJP برابر است با 210.00K، و عرضه کل آن 210000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.92M است.

تاریخچه قیمت DeFiGeek Community Japan (TXJP) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت DeFiGeek Community Japan به USD به میزان $ -0.14180362561868 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت DeFiGeek Community Japan به USD به میزان $ -1.7093151200 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت DeFiGeek Community Japan به USD به میزان $ -4.4473579280 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت DeFiGeek Community Japan به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.14180362561868-0.60%
30 روز$ -1.7093151200-7.29%
60 روز$ -4.4473579280-18.97%
90 روز$ 0--

DeFiGeek Community JapanTXJP چیست

DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع DeFiGeek Community Japan (TXJP)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت DeFiGeek Community Japan (USD)

ارزش DeFiGeek Community Japan (TXJP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DeFiGeek Community Japan (TXJP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DeFiGeek Community Japan را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DeFiGeek Community Japan را بررسی کنید!

TXJP به ارزهای محلی

توکنومیکس DeFiGeek Community Japan (TXJP)

درک، توکنومیکس DeFiGeek Community Japan (TXJP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TXJP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DeFiGeek Community Japan (TXJP)

امروز DeFiGeek Community Japan (TXJP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TXJP به واحد USD برابر است با 23.44 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TXJP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TXJP نسبت به USD برابر است با $ 23.44. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار DeFiGeek Community Japan چقدر است؟
ارزش بازار TXJP برابر است با $ 4.92M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TXJP چقدر است؟
عرضه در گردش TXJP برابر است با 210.00K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TXJP چقدر بوده است؟
TXJP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 33.01 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TXJP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TXJP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 20.1 USD رسید.
حجم معاملات TXJP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TXJP برابر است با -- USD.
آیا TXJP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TXJP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TXJP مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:58:43 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

