Defi CattosCATTOS چیست

The first battle RPG on Aptos. Backed by Aptos The first battle RPG on Aptos. Backed by Aptos

منبع Defi Cattos (CATTOS) وب سایت رسمی

CATTOS به ارزهای محلی

توکنومیکس Defi Cattos (CATTOS)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Defi Cattos (CATTOS) امروز Defi Cattos (CATTOS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CATTOS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CATTOS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CATTOS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Defi Cattos چقدر است؟ ارزش بازار CATTOS برابر است با $ 294.20K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CATTOS چقدر است؟ عرضه در گردش CATTOS برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CATTOS چقدر بوده است؟ CATTOS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00216791 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CATTOS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CATTOS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CATTOS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CATTOS برابر است با -- USD . آیا CATTOS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CATTOS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CATTOS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Defi Cattos (CATTOS)