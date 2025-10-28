Decentralized Gaming NetworkDGN چیست

DGN is a decentralized, trustless, peer-to-peer (P2P) gaming bot built natively for the Telegram ecosystem. Its purpose is to solve the fundamental flaws of existing online gaming and betting platforms by eliminating the centralized "house," ensuring fairness, and preventing scams. The bot allows any Telegram group to become a decentralized betting arena where the community owns the game. The DGN bot enables users to engage in P2P wagers, poker, and blackjack directly within their Telegram group chats. DGN is a decentralized, trustless, peer-to-peer (P2P) gaming bot built natively for the Telegram ecosystem. Its purpose is to solve the fundamental flaws of existing online gaming and betting platforms by eliminating the centralized "house," ensuring fairness, and preventing scams. The bot allows any Telegram group to become a decentralized betting arena where the community owns the game. The DGN bot enables users to engage in P2P wagers, poker, and blackjack directly within their Telegram group chats.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Decentralized Gaming Network (DGN) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Decentralized Gaming Network (USD)

ارزش Decentralized Gaming Network (DGN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Decentralized Gaming Network (DGN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Decentralized Gaming Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Decentralized Gaming Network را بررسی کنید!

DGN به ارزهای محلی

توکنومیکس Decentralized Gaming Network (DGN)

درک، توکنومیکس Decentralized Gaming Network (DGN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DGN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Decentralized Gaming Network (DGN) امروز Decentralized Gaming Network (DGN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DGN به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DGN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DGN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Decentralized Gaming Network چقدر است؟ ارزش بازار DGN برابر است با $ 65.33K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DGN چقدر است؟ عرضه در گردش DGN برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DGN چقدر بوده است؟ DGN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00738296 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DGN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DGN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DGN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DGN برابر است با -- USD . آیا DGN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DGN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DGN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Decentralized Gaming Network (DGN)