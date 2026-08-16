قیمت امروز Dat Bih Gah

قیمت لحظه‌ ای Dat Bih Gah (DATBIHGAH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 58.92% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DATBIHGAH به USD برابر با $ 0 برای هر DATBIHGAH می‌ باشد.

توکن Dat Bih Gah در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 51,127 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.50M DATBIHGAH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DATBIHGAH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00130507 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DATBIHGAH طی یک ساعت گذشته به میزان +0.65% و در هفت روز اخیر به میزان +12.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Dat Bih Gah (DATBIHGAH)

ارزش بازار $ 51.13K$ 51.13K $ 51.13K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 51.13K$ 51.13K $ 51.13K سرمایه در گردش 999.50M 999.50M 999.50M عرضه کل 999,495,498.509173 999,495,498.509173 999,495,498.509173

ارزش بازار فعلی Dat Bih Gah برابر است با $ 51.13K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DATBIHGAH برابر است با 999.50M، و عرضه کل آن 999495498.509173 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 51.13K است.