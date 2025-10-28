Danaher xStockDHRX چیست

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It's been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They're backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

پیش‌ بینی قیمت Danaher xStock (USD)

ارزش Danaher xStock (DHRX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Danaher xStock (DHRX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Danaher xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Danaher xStock را بررسی کنید!

DHRX به ارزهای محلی

توکنومیکس Danaher xStock (DHRX)

درک، توکنومیکس Danaher xStock (DHRX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DHRX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Danaher xStock (DHRX) امروز Danaher xStock (DHRX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DHRX به واحد USD برابر است با 219.22 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DHRX نسبت به USD چقدر است؟ $ 219.22 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DHRX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Danaher xStock چقدر است؟ ارزش بازار DHRX برابر است با $ 175.59K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DHRX چقدر است؟ عرضه در گردش DHRX برابر است با 800.96 USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DHRX چقدر بوده است؟ DHRX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 230.48 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DHRX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DHRX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 180.2 USD رسید. حجم معاملات DHRX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DHRX برابر است با -- USD . آیا DHRX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DHRX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DHRX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Danaher xStock (DHRX)