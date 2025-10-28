Dagknight DogDOGK چیست

Dagknight Dog continues his adventures in the ever-evolving world of blockchain DagKnight Dog will be one of the first KRC20 meme coins to launch on Kasplex! Inspiring others to prioritize security and innovation while adding a touch of fun and whimsy to the crypto space. Take advantage of the first market movers with Kaspa's KRC20 memecoins! Who is Dogk Early Days In a small, tech-savvy town, lived a curious and adventurous dog named Dag. Dag was no ordinary dog; he had a unique talent for understanding technology. From a young age, Dag would spend hours watching his owner code and explore the world of cryptocurrencies. His favorite toy was a little BlockDAG model his owner had made.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Dagknight Dog (USD)

ارزش Dagknight Dog (DOGK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Dagknight Dog (DOGK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Dagknight Dog را بررسی کنید.

DOGK به ارزهای محلی

توکنومیکس Dagknight Dog (DOGK)

درک، توکنومیکس Dagknight Dog (DOGK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DOGK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Dagknight Dog (DOGK) امروز Dagknight Dog (DOGK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DOGK به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DOGK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DOGK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Dagknight Dog چقدر است؟ ارزش بازار DOGK برابر است با $ 168.06K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DOGK چقدر است؟ عرضه در گردش DOGK برابر است با 2.27B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DOGK چقدر بوده است؟ DOGK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00259503 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DOGK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DOGK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DOGK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DOGK برابر است با -- USD . آیا DOGK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DOGK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DOGK مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Dagknight Dog (DOGK)