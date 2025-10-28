DADI Insight TokenDIT چیست

At its core, the objective of DADI is to unlock the value of decentralized data by enabling users to participate in a shared economy of insights, where contribution, verification, and governance are fully democratized. The endgame is to create a borderless, community-led knowledge ecosystem—powered by ethical data, curated intelligence, and governed by the very users who fuel it. By empowering individuals to take part in every layer of the insight economy, DADI sets the foundation for a future where data works for everyone.

پیش‌ بینی قیمت DADI Insight Token (USD)

ارزش DADI Insight Token (DIT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DADI Insight Token (DIT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DADI Insight Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DADI Insight Token را بررسی کنید!

DIT به ارزهای محلی

توکنومیکس DADI Insight Token (DIT)

درک، توکنومیکس DADI Insight Token (DIT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DIT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DADI Insight Token (DIT) امروز DADI Insight Token (DIT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DIT به واحد USD برابر است با 13.04 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DIT نسبت به USD چقدر است؟ $ 13.04 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DIT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DADI Insight Token چقدر است؟ ارزش بازار DIT برابر است با $ 7.19M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DIT چقدر است؟ عرضه در گردش DIT برابر است با 551.28K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DIT چقدر بوده است؟ DIT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 19.08 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DIT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DIT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 7.47 USD رسید. حجم معاملات DIT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DIT برابر است با -- USD . آیا DIT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DIT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DIT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به DADI Insight Token (DIT)