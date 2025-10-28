قیمت لحظه‌ ای DADI Insight Token امروز برابر است با 13.04 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DIT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DIT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای DADI Insight Token امروز برابر است با 13.04 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DIT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DIT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره DIT

اطلاعات قیمت DIT

وایت‌ پیپر DIT

وب‌سایت رسمی DIT

توکنومیکس DIT

پیش‌بینی قیمت DIT

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو DADI Insight Token

قیمت DADI Insight Token (DIT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 DIT به USD:

$12.99
$12.99$12.99
-10.50%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای DADI Insight Token (DIT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:58:36 (UTC+8)

اطلاعات قیمت DADI Insight Token (DIT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 12.3
$ 12.3$ 12.3
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 14.71
$ 14.71$ 14.71
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 12.3
$ 12.3$ 12.3

$ 14.71
$ 14.71$ 14.71

$ 19.08
$ 19.08$ 19.08

$ 7.47
$ 7.47$ 7.47

+5.04%

-10.41%

+10.70%

+10.70%

قیمت لحظه‌ ای DADI Insight Token (DIT) برابر است با $13.04. در 24 ساعت گذشته، DIT در بازه قیمتی حداقل $ 12.3 تا حداکثر $ 14.71 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DIT برابر با $ 19.08 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 7.47 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DIT در یک ساعت گذشته +5.04%، در 24 ساعت گذشته -10.41% و در 7 روز گذشته +10.70% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار DADI Insight Token (DIT)

$ 7.19M
$ 7.19M$ 7.19M

--
----

$ 19.57M
$ 19.57M$ 19.57M

551.28K
551.28K 551.28K

1,500,000.0
1,500,000.0 1,500,000.0

ارزش بازار فعلی DADI Insight Token برابر است با $ 7.19M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DIT برابر است با 551.28K، و عرضه کل آن 1500000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.57M است.

تاریخچه قیمت DADI Insight Token (DIT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت DADI Insight Token به USD به میزان $ -1.51579356970886 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت DADI Insight Token به USD به میزان $ +7.4216338480 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت DADI Insight Token به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت DADI Insight Token به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -1.51579356970886-10.41%
30 روز$ +7.4216338480+56.91%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

DADI Insight TokenDIT چیست

At its core, the objective of DADI is to unlock the value of decentralized data by enabling users to participate in a shared economy of insights, where contribution, verification, and governance are fully democratized. The endgame is to create a borderless, community-led knowledge ecosystem—powered by ethical data, curated intelligence, and governed by the very users who fuel it. By empowering individuals to take part in every layer of the insight economy, DADI sets the foundation for a future where data works for everyone.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت DADI Insight Token (USD)

ارزش DADI Insight Token (DIT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DADI Insight Token (DIT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DADI Insight Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DADI Insight Token را بررسی کنید!

DIT به ارزهای محلی

توکنومیکس DADI Insight Token (DIT)

درک، توکنومیکس DADI Insight Token (DIT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DIT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DADI Insight Token (DIT)

امروز DADI Insight Token (DIT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DIT به واحد USD برابر است با 13.04 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DIT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DIT نسبت به USD برابر است با $ 13.04. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار DADI Insight Token چقدر است؟
ارزش بازار DIT برابر است با $ 7.19M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DIT چقدر است؟
عرضه در گردش DIT برابر است با 551.28K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DIT چقدر بوده است؟
DIT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 19.08 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DIT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DIT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 7.47 USD رسید.
حجم معاملات DIT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DIT برابر است با -- USD.
آیا DIT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DIT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DIT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:58:36 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به DADI Insight Token (DIT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,958.65
$113,958.65$113,958.65

-0.87%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,095.97
$4,095.97$4,095.97

-1.84%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05570
$0.05570$0.05570

-0.01%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.30
$201.30$201.30

+0.59%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.0677
$4.0677$4.0677

-21.56%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,095.97
$4,095.97$4,095.97

-1.84%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,958.65
$113,958.65$113,958.65

-0.87%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.30
$201.30$201.30

+0.59%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6329
$2.6329$2.6329

-1.06%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,138.55
$1,138.55$1,138.55

-0.44%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو AVB

AVB

AVB

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001500
$0.0000000000000001500$0.0000000000000001500

+1,276.14%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000350
$0.0000000000350$0.0000000000350

+243.13%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1636
$0.1636$0.1636

+227.20%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04435
$0.04435$0.04435

+121.75%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01956
$0.01956$0.01956

+95.60%