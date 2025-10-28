قیمت لحظه‌ ای DACHU THE CHEF امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DACHU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DACHU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای DACHU THE CHEF امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DACHU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DACHU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت DACHU THE CHEF (DACHU)

قیمت لحظه‌ ای 1 DACHU به USD:

$0.00052856
$0.00052856$0.00052856
0.00%1D
نمودار قیمت لحظه ای DACHU THE CHEF (DACHU)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:37:12 (UTC+8)

اطلاعات قیمت DACHU THE CHEF (DACHU) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0029699
$ 0.0029699$ 0.0029699

$ 0
$ 0$ 0

-0.81%

-0.01%

-1.25%

-1.25%

قیمت لحظه‌ ای DACHU THE CHEF (DACHU) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، DACHU در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DACHU برابر با $ 0.0029699 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DACHU در یک ساعت گذشته -0.81%، در 24 ساعت گذشته -0.01% و در 7 روز گذشته -1.25% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار DACHU THE CHEF (DACHU)

$ 504.78K
$ 504.78K$ 504.78K

--
----

$ 504.78K
$ 504.78K$ 504.78K

955.00M
955.00M 955.00M

954,998,997.0736979
954,998,997.0736979 954,998,997.0736979

ارزش بازار فعلی DACHU THE CHEF برابر است با $ 504.78K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DACHU برابر است با 955.00M، و عرضه کل آن 954998997.0736979 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 504.78K است.

تاریخچه قیمت DACHU THE CHEF (DACHU) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت DACHU THE CHEF به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت DACHU THE CHEF به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت DACHU THE CHEF به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت DACHU THE CHEF به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.01%
30 روز$ 0-67.59%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

DACHU THE CHEFDACHU چیست

$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.

This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.

On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.

Project Flywheel:

  • Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).

  • Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.

  • The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت DACHU THE CHEF (USD)

ارزش DACHU THE CHEF (DACHU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DACHU THE CHEF (DACHU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DACHU THE CHEF را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DACHU THE CHEF را بررسی کنید!

DACHU به ارزهای محلی

توکنومیکس DACHU THE CHEF (DACHU)

درک، توکنومیکس DACHU THE CHEF (DACHU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DACHU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DACHU THE CHEF (DACHU)

امروز DACHU THE CHEF (DACHU) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DACHU به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DACHU نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DACHU نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار DACHU THE CHEF چقدر است؟
ارزش بازار DACHU برابر است با $ 504.78K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DACHU چقدر است؟
عرضه در گردش DACHU برابر است با 955.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DACHU چقدر بوده است؟
DACHU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0029699 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DACHU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DACHU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات DACHU چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DACHU برابر است با -- USD.
آیا DACHU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DACHU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DACHU مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:37:12 (UTC+8)

