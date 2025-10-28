DACHU THE CHEFDACHU چیست

$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit. This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community. On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not. Project Flywheel: - Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X). - Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards. - The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.

The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DACHU THE CHEF (DACHU) امروز DACHU THE CHEF (DACHU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DACHU به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DACHU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DACHU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DACHU THE CHEF چقدر است؟ ارزش بازار DACHU برابر است با $ 504.78K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DACHU چقدر است؟ عرضه در گردش DACHU برابر است با 955.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DACHU چقدر بوده است؟ DACHU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0029699 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DACHU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DACHU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DACHU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DACHU برابر است با -- USD . آیا DACHU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DACHU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DACHU مراجعه کنید.

