قیمت امروز cyb3rwr3n

قیمت لحظه‌ ای cyb3rwr3n (CYB3RWR3N) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CYB3RWR3N به USD برابر با $ 0 برای هر CYB3RWR3N می‌ باشد.

توکن cyb3rwr3n در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 198,062 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B CYB3RWR3N می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CYB3RWR3N در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CYB3RWR3N طی یک ساعت گذشته به میزان -0.17% و در هفت روز اخیر به میزان -11.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار cyb3rwr3n (CYB3RWR3N)

ارزش بازار $ 198.06K$ 198.06K $ 198.06K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 198.06K$ 198.06K $ 198.06K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی cyb3rwr3n برابر است با $ 198.06K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CYB3RWR3N برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 198.06K است.