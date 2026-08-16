قیمت امروز Cummingtonite

قیمت لحظه‌ ای Cummingtonite (CUM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CUM به USD برابر با $ 0 برای هر CUM می‌ باشد.

توکن Cummingtonite در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,423.06 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 987.29M CUM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CUM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00376364 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CUM طی یک ساعت گذشته به میزان +1.52% و در هفت روز اخیر به میزان -13.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Cummingtonite (CUM)

ارزش بازار $ 13.42K$ 13.42K $ 13.42K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.42K$ 13.42K $ 13.42K سرمایه در گردش 987.29M 987.29M 987.29M عرضه کل 987,292,037.207628 987,292,037.207628 987,292,037.207628

ارزش بازار فعلی Cummingtonite برابر است با $ 13.42K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CUM برابر است با 987.29M، و عرضه کل آن 987292037.207628 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.42K است.