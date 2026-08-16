قیمت امروز Cult DAO

قیمت لحظه‌ ای Cult DAO (CULT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CULT به USD برابر با $ 0 برای هر CULT می‌ باشد.

توکن Cult DAO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,460,781 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.84T CULT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CULT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CULT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -4.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Cult DAO (CULT)

ارزش بازار $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M سرمایه در گردش 3.84T 3.84T 3.84T عرضه کل 4,983,113,538,604.0 4,983,113,538,604.0 4,983,113,538,604.0

ارزش بازار فعلی Cult DAO برابر است با $ 2.46M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CULT برابر است با 3.84T، و عرضه کل آن 4983113538604.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.21M است.