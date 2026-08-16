قیمت امروز Crystal Stones

قیمت لحظه‌ ای Crystal Stones (CRYSTAL STONES) در حال حاضر برابر با $ 0.00310817 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 14.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CRYSTAL STONES به USD برابر با $ 0.00310817 برای هر CRYSTAL STONES می‌ باشد.

توکن Crystal Stones در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 323,454 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 104.06M CRYSTAL STONES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CRYSTAL STONES در بازه‌ ای بین $ 0.00286767 (حداقل) و $ 0.00362711 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00516943 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CRYSTAL STONES طی یک ساعت گذشته به میزان -2.02% و در هفت روز اخیر به میزان +42.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.91K رسیده است.

اطلاعات بازار Crystal Stones (CRYSTAL STONES)

ارزش بازار $ 323.45K$ 323.45K $ 323.45K حجم (24 ساعته) $ 9.91K$ 9.91K $ 9.91K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 323.45K$ 323.45K $ 323.45K سرمایه در گردش 104.06M 104.06M 104.06M عرضه کل 104,057,416.46826902 104,057,416.46826902 104,057,416.46826902

ارزش بازار فعلی Crystal Stones برابر است با $ 323.45K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.91K. عرضه در گردش CRYSTAL STONES برابر است با 104.06M، و عرضه کل آن 104057416.46826902 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 323.45K است.