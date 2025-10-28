Crypto Rug MuncherCRM چیست

Crypto Rug Muncher ($CRM) is a creator token launched on Bags App. Our goal is straightforward: use the token to fund and release security tools that help degens stay safe in crypto. We commit 50% of creator fees to building practical things like scam checks, wallet safety helpers, and clear how‑to guides. The project operates through Rug Munch Media LLC for accountability. Holders can give input on what we build through chats and AMAs, and we ship tools that reduce day‑to‑day risk for regular users.

منبع Crypto Rug Muncher (CRM) وب سایت رسمی

CRM به ارزهای محلی

توکنومیکس Crypto Rug Muncher (CRM)

توکنومیکس Crypto Rug Muncher (CRM)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Crypto Rug Muncher (CRM) امروز Crypto Rug Muncher (CRM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CRM به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CRM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CRM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Crypto Rug Muncher چقدر است؟ ارزش بازار CRM برابر است با $ 288.43K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CRM چقدر است؟ عرضه در گردش CRM برابر است با 999.92M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CRM چقدر بوده است؟ CRM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CRM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CRM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CRM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CRM برابر است با -- USD . آیا CRM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CRM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CRM مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Crypto Rug Muncher (CRM)