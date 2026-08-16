قیمت امروز Crustafarianism

قیمت لحظه‌ ای Crustafarianism (CRUST) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CRUST به USD برابر با $ 0 برای هر CRUST می‌ باشد.

توکن Crustafarianism در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 44,144 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.90M CRUST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CRUST در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0041816 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CRUST طی یک ساعت گذشته به میزان -0.40% و در هفت روز اخیر به میزان -12.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Crustafarianism (CRUST)

ارزش بازار $ 44.14K$ 44.14K $ 44.14K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 44.14K$ 44.14K $ 44.14K سرمایه در گردش 999.90M 999.90M 999.90M عرضه کل 999,897,745.889097 999,897,745.889097 999,897,745.889097

ارزش بازار فعلی Crustafarianism برابر است با $ 44.14K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CRUST برابر است با 999.90M، و عرضه کل آن 999897745.889097 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 44.14K است.