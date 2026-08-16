قیمت امروز Cricket The Dog

قیمت لحظه‌ ای Cricket The Dog (CRICKET) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CRICKET به USD برابر با $ 0 برای هر CRICKET می‌ باشد.

توکن Cricket The Dog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,563 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 961.43M CRICKET می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CRICKET در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CRICKET طی یک ساعت گذشته به میزان +12.94% و در هفت روز اخیر به میزان -13.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Cricket The Dog (CRICKET)

ارزش بازار $ 20.56K$ 20.56K $ 20.56K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.56K$ 20.56K $ 20.56K سرمایه در گردش 961.43M 961.43M 961.43M عرضه کل 961,428,205.686842 961,428,205.686842 961,428,205.686842

ارزش بازار فعلی Cricket The Dog برابر است با $ 20.56K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CRICKET برابر است با 961.43M، و عرضه کل آن 961428205.686842 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.56K است.