قیمت امروز Core Scientific xStock

قیمت لحظه‌ ای Core Scientific xStock (CORZX) در حال حاضر برابر با $ 20.13 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CORZX به USD برابر با $ 20.13 برای هر CORZX می‌ باشد.

توکن Core Scientific xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 123,368 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.89K CORZX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CORZX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 29.69 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 19.75 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CORZX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.23K رسیده است.

اطلاعات بازار Core Scientific xStock (CORZX)

ارزش بازار $ 123.37K$ 123.37K $ 123.37K حجم (24 ساعته) $ 1.23K$ 1.23K $ 1.23K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 98.91M$ 98.91M $ 98.91M سرمایه در گردش 5.89K 5.89K 5.89K عرضه کل 4,913,832.460524222 4,913,832.460524222 4,913,832.460524222

ارزش بازار فعلی Core Scientific xStock برابر است با $ 123.37K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.23K. عرضه در گردش CORZX برابر است با 5.89K، و عرضه کل آن 4913832.460524222 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 98.91M است.