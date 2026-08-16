قیمت امروز Core MSCI Emerging Markets xStock

قیمت لحظه‌ ای Core MSCI Emerging Markets xStock (IEMGX) در حال حاضر برابر با $ 81.44 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IEMGX به USD برابر با $ 81.44 برای هر IEMGX می‌ باشد.

توکن Core MSCI Emerging Markets xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 258,998 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.18K IEMGX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IEMGX در بازه‌ ای بین $ 81.43 (حداقل) و $ 81.44 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 164.83 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 29.97 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IEMGX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 191.01 رسیده است.

اطلاعات بازار Core MSCI Emerging Markets xStock (IEMGX)

ارزش بازار $ 259.00K$ 259.00K $ 259.00K حجم (24 ساعته) $ 191.01$ 191.01 $ 191.01 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 259.00K$ 259.00K $ 259.00K سرمایه در گردش 3.18K 3.18K 3.18K عرضه کل 3,180.281611414896 3,180.281611414896 3,180.281611414896

ارزش بازار فعلی Core MSCI Emerging Markets xStock برابر است با $ 259.00K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 191.01. عرضه در گردش IEMGX برابر است با 3.18K، و عرضه کل آن 3180.281611414896 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 259.00K است.