قیمت امروز Copper pot of wealth

قیمت لحظه‌ ای Copper pot of wealth (COOKWARE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COOKWARE به USD برابر با $ 0 برای هر COOKWARE می‌ باشد.

توکن Copper pot of wealth در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 221,579 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 891.58M COOKWARE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COOKWARE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0020548 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COOKWARE طی یک ساعت گذشته به میزان +4.70% و در هفت روز اخیر به میزان +52.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 31.53K رسیده است.

اطلاعات بازار Copper pot of wealth (COOKWARE)

ارزش بازار $ 221.58K$ 221.58K $ 221.58K حجم (24 ساعته) $ 31.53K$ 31.53K $ 31.53K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 248.52K$ 248.52K $ 248.52K سرمایه در گردش 891.58M 891.58M 891.58M عرضه کل 891,579,856.1604195 891,579,856.1604195 891,579,856.1604195

ارزش بازار فعلی Copper pot of wealth برابر است با $ 221.58K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 31.53K. عرضه در گردش COOKWARE برابر است با 891.58M، و عرضه کل آن 891579856.1604195 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 248.52K است.