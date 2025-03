Cool Cats MilkMILK چیست

$MILK is a token that enhances interactivity within the Cool Cats gamified ecosystem, and ultimately provides more utility to users within Cooltopia. What does that mean, exactly? It means by giving users ways to earn and spend $MILK, we're able to give them more things to do!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Cool Cats Milk (MILK) وب سایت رسمی