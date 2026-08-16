قیمت امروز Constellation Energy Corporation xStock

قیمت لحظه‌ ای Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) در حال حاضر برابر با $ 278.67 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CEGX به USD برابر با $ 278.67 برای هر CEGX می‌ باشد.

توکن Constellation Energy Corporation xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 158,376 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 568.77 CEGX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CEGX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 323.89 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 234.05 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CEGX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +5.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 37.27 رسیده است.

اطلاعات بازار Constellation Energy Corporation xStock (CEGX)

ارزش بازار $ 158.38K$ 158.38K $ 158.38K حجم (24 ساعته) $ 37.27$ 37.27 $ 37.27 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 61.08M$ 61.08M $ 61.08M سرمایه در گردش 568.77 568.77 568.77 عرضه کل 219,165.2593809421 219,165.2593809421 219,165.2593809421

ارزش بازار فعلی Constellation Energy Corporation xStock برابر است با $ 158.38K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 37.27. عرضه در گردش CEGX برابر است با 568.77، و عرضه کل آن 219165.2593809421 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 61.08M است.