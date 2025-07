اطلاعات Comsats (CSAS).

Comsats - Supports standard tokens on Bitcoin The focus is on providing ideas and decentralized solutions to grow the Bitcoin ecosystem, along with a seamless user experience and competitive fees. Comsats also supports and develops new ideas to perfect the concepts of official Bitcoin token standards such as: BRC-20, ORC-20, etc.

وب‌ سایت رسمی: https://comsats.io/ وایت پیپر https://docs.comsats.io/