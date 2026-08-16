قیمت امروز Coinbase Global Inc ST0x

قیمت لحظه‌ ای Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN) در حال حاضر برابر با $ 149.17 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WTCOIN به USD برابر با $ 149.17 برای هر WTCOIN می‌ باشد.

توکن Coinbase Global Inc ST0x در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 33,466 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 224.35 WTCOIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WTCOIN در بازه‌ ای بین $ 148.92 (حداقل) و $ 149.84 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 216.41 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 139.9 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WTCOIN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -3.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 240.90 رسیده است.

اطلاعات بازار Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN)

ارزش بازار $ 33.47K$ 33.47K $ 33.47K حجم (24 ساعته) $ 240.90$ 240.90 $ 240.90 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 33.47K$ 33.47K $ 33.47K سرمایه در گردش 224.35 224.35 224.35 عرضه کل 224.3512847496416 224.3512847496416 224.3512847496416

ارزش بازار فعلی Coinbase Global Inc ST0x برابر است با $ 33.47K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 240.90. عرضه در گردش WTCOIN برابر است با 224.35، و عرضه کل آن 224.3512847496416 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 33.47K است.